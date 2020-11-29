شكرا لقرائتكم خبر عن محرز سادس إفريقي يبلغ سقف الـ 100 هدف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح النجم الجزائري رياض محرز (29 عاماً) جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تسجيله الهاتريك في شباك بيرنلي سادس لاعب إفريقي يبلغ سقف الـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي بعد ديدييه دروجبا وإيمانويل أديبايور وياكوبو أييجبيني ومحمد صلاح وساديو ماني . وبهذا الفوز العريض (5- صفر) انتقل سيتي للمركز الثامن بـ15 نقطة من 9 مباريات .

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