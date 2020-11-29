مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة إصابة 3 مساجين بقسم ثان شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، وجود حريق أو حالات اختناق، داخل قسم ثان شبرا الخيمة، مؤكدًا أن الوضع آمن وتحت السيطرة.

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن الأمر لا يتعدى كونه حدوث مشاجرة بين ثلاثة مساجين داخل الحجز بقسم ثاني شبرا الخيمة، حيث تعدوا على بعضهما البعض، منوهًا بأنهم أصيبوا بخدوش.

وأكد المصدر الأمني أنه جرى تحرير محضر للمساجين المتشاجرين، وإعداد تقرير طبي بحالة كل منهم، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.