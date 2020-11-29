السعودية تطلب الاستفادة من تجربة مصر في تطبيق الفاتورة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

طالب سهيل بن محمد أبانمي، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، بتعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والسعودية في توفير المتطلبات الخاصة بمشروع الفاتورة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أشاد أبانمي بريادة مصر في تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سائلا عن أهم ما نفذته وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة لبدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لأبانمي مع محمد معيط وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، ومنى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وياسر تيمور مستشار الوزير، ورشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب.

من جانبه، أكد وزير المالية أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر يُعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التي تُسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى حرص وزارته على التطبيق التدريجي لمشروع الفاتورة الإلكترونية، موضحا أن الوزارة جاهزة لتقديم كل الدعم الفني والخبرات المصرية في مجالات تطوير المنظومة الضريبية خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية للحكومة في السعودية، وذلك على النحو الذي يُسهم في تعزيز التعاون المثمر بما يُحقق مصالح البلدين.

واستعرض وزير المالية، خلال اللقاء، أهم مراحل تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في مصر، قائلاً: "كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب الذي احتذينا به، وتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم العديد من ورش العمل".

وتابع: "ثم تم الانطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة على 6 شركات اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، وفي منتصف نوفمبر الحالي تم تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى على 134 شركة".

وذكر الوزير أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأي مشروع جديد، واجه بعض التحديات مثل التوقيع الإلكتروني بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر.

وأضاف أن وزارة المالية أنشأت شركة، عام 2007، لعبت دورًا كبيرًا في تأهيل الشركات للتكامل الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.