فرنسا.. إصابة 8 أشخاص في حريق بمركز إيواء للمهاجرين

أصيب ثمانية أشخاص في حريق شب في مركز إيواء للمهاجرين شمالي العاصمة الفرنسية باريس.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء الفرنسية – حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد - إنه تم نقل خمسة مصابين إلى المستشفى، إجلاء 360 شخصًا من هذا المركز.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن الحريق الذي تم السيطرة عليه، اندلع في الطابق الأول قبل أن ينتشر إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى الواقع في شارع "مارك سيجوين" في الدائرة الثامنة

عشرة من العاصمة الفرنسية.وأوضح أنه تم إجلاء نحو 360 شخصًا وتدخل مئة رجل إطفاء لمساعدة نحو عشرة من سكان المبنى المحاصرين بسبب النيران.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، بأن حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية الفرنسية بسبب كورونا، بلغت 50 ألفًا و237، وفق إدارة الصحة العامة، حتى 24 نوفمبر الجارى.

وأشارت إدارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي إلى أن 34 ألفًا و399 وفاة سجلت

في المستشفيات بينها 458 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما سجلت 15 ألفًا و838 وفاة في دور المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة والمراكز الصحية الاجتماعية، في زيادة بلغت 551 وفاة منذ التحديث الأخير للأرقام.

وتم تسجيل أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة مقابل 4500 إصابة الاثنين الماضي. وحصيلة الإثنين هي الأولى التي بلغت أقل من خمسة آلاف إصابة، منذ نهاية سبتمبر الماضي.

وتواصل نسبة الفحوص الإيجابية قياسًا بالعدد الإجمالي للفحوص التي أجريت تراجعها، وقد بلغت الثلاثاء 13,1 في المئة، مقابل 13,3 في المئة الاثنين، و14 في المئة الأحد. وهذا التراجع مستمر منذ بداية نوفمبر الجاري.