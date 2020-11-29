الكاظمي يشكل خلية لإدارة الأزمة بمحافظة ذي قار في العراق

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأحد، تشكيل خلية لإدارة الأزمة بمحافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء - وفقا لقناة "السومرية نيوز"العراقية - أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، شكل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة المحافظة اللواء عودة سالم عبود واللواء الركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة.

وكان الكاظمي، أصدر قرارا، الجمعة الماضية، بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة الناصرية .

وقال الكاظمي في بيان للواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية " إن توتر الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد ، ولا بديل عن القانون والنظام والعدل ، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت ".

وكانت اشتباكات وقعت، الجمعة الماضية، بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية

وأنصار التيار الصدري في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار قد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين .

وبحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي في بغداد مسألة القضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكر بيان لمكتب الأعرجي - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "الاعرجي التقى، يوم السبت، بالسفير الأمريكي.. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".



وأضاف أن "الجانبين أكدا أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي".

وعرف هذا التنظيم المتطرف في البدء بـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" والمعروفة اختصاراً بـ داعش. ويتبنى التنظيم الفكر السلفي الجهادي يهدف أعضاؤه إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة".