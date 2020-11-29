أفغانستان.. مقتل عشرات رجال الأمن بانفجار سيارة مفخخة

أفادت وكالة الانباء الصينية شيخنوا أن سيارة مفخخة انفجرت، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل 26 فردا من رجال الأمن الأفغانيين، ووقع الهجوم خارج معسكر للجيش في مدينة غزني عاصمة ولاية غزني بشرق أفغانستان، نقلا عن مسؤول محلي، أشار الى حدوث تبادل لإطلاق للنار عقب الانفجار.

كما أعلن مصدر في ولاية قندهار بجنوب أفغانستان، يوم الأربعاء الماضي، عن انفجار سيارة مفخخة، خارج مكتب تابع لشرطة الولاية، أدى إلى

إصابة 15 شخصا على الأقل، وفقا لوكالة "شينخوا".

ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، يوم الثلاثاء الماضي، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصادرها.

وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة إثر

الإصابة بالفيروس، فيما تعافي ثمانية أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية يوم الجمعة - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ في الوقت الحالي 45 ألفًا و842 حالة، بينما

وصل العدد الكلي لحالات الوفاة التي أبلغ عنها 1740 حالة، كما تماثل 35 ألفًا و370 شخصًا للشفاء من الفيروس في البلاد.

وأشارت البيانات الصادرة عن الوزراة إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ 145 ألفًا و540 عينة في المراكز الحكومية، ويوجد 7 آلاف و535 حالة إصابة نشطة في البلاد.