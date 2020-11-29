فرنسا ولندن توقعان اتفاقية للحد من الهجرة غير الشرعية عبر المانش

أبرمت فرنسا والمملكة المتحدة، اتفاقية لوضع حد للهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطاني بريتي باتيل أنه سيتم نشر دوريات إضافية ووسائل تكنولوجية جديدة على طول الشواطئ الفرنسية كجزء من الاتفاقية الجديدة بين باريس ولندن، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم.

وأوضحت باتيل أن الاتفاق ينص أيضا على مضاعفة الدوريات الفرنسية اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل والتي سيتم دعمها بطائرات بدون طيار ورادارات للتعرف

على من يحاول العبور بطريقة غير شرعية.وأشادت الوزيرة البريطانية بهذه الاتفاقية قائلة "إنها ستسمح للدولتين المشاركة في مهمة جعل عبور بحر المانش مستحيلا".وذكرت قناة "فرانس 24" أنه في الأشهر القليلة الأخيرة، تضاعفت الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر حيث لقي سبعة أشخاص حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا منذ بداية العام الجاري.يشار إلى أنه طالما جذب شمال فرنسا، المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا العظمى على متن القوارب وغيرها.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، بأن حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية الفرنسية بسبب فيروس كورونا، بلغت 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة، حتى 24 نوفمبر الجارى.

وأشارت إدارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي إلى أن 34 ألفا و399 وفاة سجلت في المستشفيات بينها 458 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما سجلت 15 ألفا و838 وفاة في دور المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة والمراكز الصحية الاجتماعية، في زيادة بلغت 551 وفاة منذ التحديث الأخير للأرقام.