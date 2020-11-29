الهند تسجل 41 ألفاً و 810 إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 41 ألفا و 810 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 9 ملايين و392 ألفاً و 919 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 496 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136 ألفا و 696 حالة.

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