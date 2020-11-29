رئيس وزراء إثيوبيا يعلن انتهاء العمليات العسكرية في تيغراي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - بعد معارك استمرت نحو 3 أسابيع ، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم .

وقال أبي على “تويتر”: “يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي”.

وقبل ذلك بنحو ساعة أعلن أبي في بيان أن “الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي”.

وتسعى حكومة أبي أحمد لإخماد تمرد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.

ويعتقد أن آلافا لقوا حتفهم خلال القتال، كما فر نحو 44 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، في صراع أثار تساؤلات عن مدى قدرة أبي على توحيد الجماعات العرقية المنقسمة في إثيوبيا، ثاني أكبر بلدان إفريقيا تعدادا للسكان.

غير أن زعيم “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، دبرصيون جبرمكئيل، قال في رسالة نصية لوكالة “رويترز” إن قواته لم تستسلم.

وأضاف في رسالته: “وحشيتهم لن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة هؤلاء الغزاة حتى النهاية”، كما توعد دبرصيون بأن قواته “ستواصل الدفاع عن حقنا في تقرير المصير”.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن قوات الشرطة تبحث عن زعماء “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وأكد أبي إن العملية العسكرية هدفها استعادة القانون والنظام، مشيرا إلى أن “الشرطة الاتحادية ستواصل مهمتها في اعتقال مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتقديمهم إلى المحكمة”.

وقالت السلطات في وقت سابق السبت إن القوات الحكومية في المرحلة الأخيرة من هجوم على الإقليم ولن تدخر جهدا في حماية المدنيين في مقلي التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة.

وأعلن أبي إن الجيش حرر آلاف الجنود من وحدة القيادة الشمالية المتمركزة في إقليم تيغراي الذين كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تحتجزهم رهائن حسب وصفه.

وأكد أبي أن القوات الاتحادية سيطرت على المطار والمؤسسات العامة ومكتب الإدارة الإقليمية وغيرها من المرافق الحيوية في الإقليم.

وأعطت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهلة يوم الأحد الماضي لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على مقلي. وانقضت هذه المهلة يوم الأربعاء.

ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي أي جهود للوساطة واتهم زعماء تيغراي بإشعال الحرب بمهاجمة قاعدة للقوات الإثيوبية في الإقليم. وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن الهجوم كان ضربة استباقية.