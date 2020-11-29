كورونا..أكثر من 62 مليون إصابة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 42 دقيقة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، وسط ترقب بأن تدخل اللقاحات التي تم الإعلان عن نجاحها في أقرب وقت ممكن ، وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون و458 ألف و309 وفيات.

فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها اكثر من 62 مليونا و573 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 43 مليونا و194 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً طفيفا مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة وفي عدد الوفيات، حيث سجلت 574 ألف و182 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,231 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,216 وفاة)، وإيطاليا (686 وفاة)، والبرازيل (639 وفاة)، والمكسيك (631 وفاة)، وبولندا (599 وفاة).

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (143,373 إصابة)، والبرازيل (51,922 اصابة)، والهند (41,815 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (30,103 إصابات)، وروسيا (27,100 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (272,254 وفاة)، والبرازيل (172,637 وفاة)، والهند (136,733 وفاة)، والمكسيك (105,459 وفاة)، وبريطانيا (58,030 وفاة).