شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي بعد إصابة زوجته بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 29 نوفمبر 2020 قال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية، السبت، إن رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خضع للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابة زوجته بكوفيد-19.

وقال المتحدث إنه بعد إصابة زوجته "تم إجراء الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش السبت وجاءت النتيجة سلبية. طلب منه (الأطباء) البقاء بالمنزل خلال الأيام العشرة المقبلة وسيواصل أداء مهامه من البيت".

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