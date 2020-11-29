شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 61.77 مليون عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء يومي أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1.44 مليون حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.