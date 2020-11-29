الكهرباء تكشف اسباب تقليص ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة

ونقلت صحفية الصباح، شبه الرسمية عن الناطق باسم الوزارة احمد العبادي إن "االمنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الـ3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الايراني لمحطات الانتاج".واوضح ان "ضغط الغاز انخفض في المناطق المذكورة الى (10) ملايين متر مكعب باليوم بعد ان كان 25 مليون متر مكعب، ما اسفر عن تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد)".

ولفت العبادي الى "تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد ـ بسماية وقيارة ـ موصل وقيارة ـ كركوك الى اعمال تخريبية ادت الى سقوط عدد من الابراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، فضلا عن قيام الوزارة باعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية استعدادا لموسم الصيف المقبل مما ادى الى ضياع طاقات متاحة من الانتاج، منوها بان هذه الامور مجتمعة ادت الى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات".