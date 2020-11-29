مقتل 26 عنصر أمن أفغانيا بتفجير انتحاري في ولاية غزنة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة للجيش في أفغانستان الأحد حيث قتل 26 عنصرا أمنيا، وفق ما أفاد مسؤولون، في هجوم يعد بين الأكثر دموية ضد القوات الأفغانية على مدى الأشهر الأخيرة.

ووقع الهجوم في ولاية غزنة (شرق) والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية. وقال مدير مستشفى غزنة باز محمد همت لوكالة فرانس برس "تلقينا 26 جثة و16 جريحا حتى الآن. جميعهم عناصر أمن".