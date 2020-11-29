منصور بن زايد: الشهداء الأبرار سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صور الشجاعة والإيثار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن الشهداء الأبرار سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صور الشجاعة والإيثار دفاعًا عن الوطن وترابه وصوناً لسيادته .



و قال في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن " بمناسبة يوم الشهيد إن الجود بالنفس دفاعاً عن الوطن هو أعلى درجات التفاني والوطنية، فالشهادة بذل لا يُضاهيه بذل، وعطاء لا يُقدّر بأيّ ثمن، وتضحية لا تسبقها تضحية.

وفيما يلي نص الكلمة : //في هذا اليوم الذي تحتفي فيه دولتنا، قيادة وشعباً، بقيم البطولة والتضحية والفداء، نرفع أسمى آيات الفخر تكريما وإجلالاً إلى شُهدائنا الأبرار، الذين سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صور الشجاعة والإيثار، دفاعا عن الوطن وترابه، وصوناً لسيادته وحماية لإنجازاته، ونحن نترحّم على أرواحهم الطاهرة، ونتقدّم بعظيم العرفان لذويهم وأبنائهم وعائلاتهم، الذين يحظون بالعناية والرعاية من الدولة والمجتمع.

إن الجود بالنفس دفاعا عن الوطن هو أعلى درجات التفاني والوطنية، فالشهادة بذل لا يُضاهيه بذل، وعطاء لا يُقدّر بأيّ ثمن، وتضحية لا تسبقها تضحية، وعليه، ستظلّ بطولات شهدائنا، عسكريين ومدنيين، محفوظة في ذاكرة أبناء الإمارات، وخالدة في الوجدان الوطني، وهي أوسمة عزّ في صدر المواطنين، وفخر لدولتنا التي أسّسها آباؤنا على قيم التضحية والمروءة، ومُناصرة الحقّ ونُصرة المظلوم.

تغمّد الله شهداءنا برحمته، وأسكنهم الفردوس الأعلى، فقد أوفوا ما عاهدوا عليه الله والقيادة والوطن، وندعو أن يوفّق الله أبناءهم ويجزي ذويهم أفضل الجزاء على صبرهم الجميل.

حفظ الله دولتنا، وأدام عليها الأمن والأمان.