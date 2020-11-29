شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين: شهداؤنا في صدارة صفحات التاريخ الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن شهداء الوطن سيبقون في صدارة صفحات التاريخ الوطني وفي قلوبنا نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات.

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد - في يوم من أيام الوطن الخالدة نستذكر جميعاً قيادة وشعباً شهداء الوطن البواسل الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن منذ الثلاثين من نوفمبر من عام 1971 دفاعاً عن ترابه وأمنه واستقراره وليبقى شهداؤنا في صدارة صفحات التاريخ الوطني وفي قلوبنا جميعاً نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات.

وأضاف سموه: إن استذكارنا ليوم الشهيد إنما هو تأكيد على صدق الانتماء وروح التضحيات التي يتميز بها شعب الإمارات وأبناء القوات المسلحة بسطاً للحق وإحقاقاً له.

وأكد سموه أن قيادتنا الوطنية جسدت منذ تأسيس الاتحاد التعاضد الوطني لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة وأكدتها مبادئ الوفاء والعزة والكرامة مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن حياض الوطن وقت الأزمات والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه وطنهم.

واختتم سموه قائلا: تحية إجلال و إكبار لشهداء الوطن الأبرار.. داعين الله عز و جل أن يتغمدهم بواسع رحمته و رضوانه ويلهمنا وأسرهم الكريمة الصبر و السلوان.

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