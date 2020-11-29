شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تصدم «ترامب» مجدداً في معركته القضائية بانتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء السبت، قضية طالب فيها الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.

وأكدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا أنه “حتى لو سحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية”، بحسب شبكة سكاي نيوز .

وفي السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على المزيد من الأصوات.