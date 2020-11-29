شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع ستة انفجارات في العاصمة الإريترية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخارجية الأمريكية في التغريدة اليوم الأحد "في الساعة 10.13 دقيقة مساء يوم 28 نوفمبر وقعت ستة انفجارات في أسمرة".
وكانت قوات إقليم تيجراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى حكومة إريتريا أو قوات تيجراي للتعقيب.
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