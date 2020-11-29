صحيفة خليجية: الشيخ محمد بن زايد القائد العربي الاستثنائي

قالت صحيفة البيان أنه ليس من المستغرب أن يحوز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقب "القائد العربي الأبرز في عام 2019". فهو الفارس العربي الذي نذر نفسه للوطن، ومنح حياته لبناء الإنسان، وكان مثالاً رفيعاً في البذل العطاء ونشر الخير أينما حل وارتحل.

وبحسب نتائج التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 2019، صوّت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 9734963 من المشاركين أي ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي.

وشارك في التصويت الذي استمر 9 أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصا من مختلف دول العالم.

وذكرت الصحيفة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعيش قريبا من أبناء شعبه، يتلمس أوضاعهم ويطلع على أحوالهم، ويقف على ما يحتاجون إليه، ويعمل على توفير وسائل العيش الكريم لهم. وتبرز في شخصيته 5 أبعاد استثنائية، أولها أنه امتداد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فقد ورث سموه حكمته وصفاته الإنسانية. كما أنه قائد وطني وضع الإمارات في مكانة متقدمة عالمياً.

وأضافت " وهو رجل السلام وله دور كبير في إنهاء الصراعات في العالم، ومثال ذلك ما جرى من صلح على أياديه البيضاء بين إثيوبيا وإريتريا بعد عقدين من الزمن. كما أنه داعم للأطفال في كل مكان حول العالم، حيث استفاد 43 مليون طفل باكستاني من منحة سموه لمواجهة شلل الأطفال".