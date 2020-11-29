كورونا في 24 ساعة| اكتشاف سبب رئيسي لحالات الإصابة الشديدة وأخطاء نرتكبها في زمن الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول في كورونا في مصر والعالم:

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الجزائر تسجل 1044 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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تركيا: أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 396.2 ألف حالة