حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا وقرار بشأن دعوى ترامب بتجميد نتائج الانتخابات في بنسلفانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

13 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

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"عنصرية لن نقبل بها".. عمرو أديب منتقدًا التنمر بشيكابالا

علق الإعلامي عمرو أديب على تنمر البعض على لاعب نادي الزمالك شيكابالا، قائلًا: "ما حدث مع شيكابالا تنمر وعنصرية لن نقبل بها، هذا شخص ومواطن مصري له حقوق".

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الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة جنوب السودان

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن، عقب زيارة جمهورية جنوب السودان.

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"فتاة التيك توك".. تطورات جديدة في قضية "أسرة منار سامي"

قرر المستشارعلي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها إحالة قضية واقعة اتهام أفراد من أسرة منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" بالاعتداء على أفراد التأمين والحراسة في محكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس منار، إلى محكمة الجنايات.

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الأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا" لضبط مرتكبي الواقعة

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تفحص ما تم تداوله بشأن فيديو التنمر ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادى الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقى الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج النادي الأحمر بالبطولة القارية.

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مدير مستشفى عين شمس: "وصلنا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المصري"

قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور ومدير عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهي بدأت في أواخر شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين المعلنة من وزارة الصحة لا تعتمد كلها على المسحات التي تجريها الوزارة.

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وزيرة الهجرة تشارك بمعسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين في أمريكا

شاركت الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في فعاليات معسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

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"المنشآت السياحية" يكشف أسباب تعليق العمل في 100 ديسكو وملهى ليلي بقرار من الآثار

علق عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على قرار وزارة السياحة باستمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار بإعادة التشغيل مرة أخرى.

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بعد اختفاء "جثة طفلة".. النيابة تصدر 3 قررات بشأن والدها وأمها في الدقهلية

أصدر المستشار الحسيني العدوي، رئيس نيابة تمي الأمديد، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة المنصورة الكلية، اليوم، قرارا بحبس المتهم بنقل رفات ابنته 4 أيام علي ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد في الميعاد القانوني المحدد يوم 29 نوفمبر.

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الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان ويمشط المنطقة

‏أفادت قناة العربية" السعودية في نبأ لها مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي أطلق 15 قنبلة مضيئة على حدود إسرائيل مع لبنان.

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ألمانيا: الشرطة تورطت في تصرفات غير مسؤولة تجاه مهاجرين في بحر إيجة

ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية في برلين، مساء السبت أن عددًا من ضباطها شارك في عملية مثيرة للجدل، ضد مهاجرين في بحر إيجة بين اليونان وتركيا.

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المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب بتجميد نتائج الانتخابات في الولاية

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، دعوى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الانتخابات، وفق العربية.

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ترامب: لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسلفانيا

كتب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء أمس السبت، عبر تويتر، أن ‏إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني.

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