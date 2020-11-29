المرصد: ضباط أتراك يتاجرون بالآثار السورية

الأحد 29 نوفمبر 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إنه يتواجد في محافظة إدلب ضباط أتراك يعملون في تجارة الآثار السورية ونقلها لصالح جهات مجهولة.



وأكد المرصد، أن النقاط التركية شددت رقابتها على الوفود من الضباط الأتراك والسوريين، عن طريق التقاط صور شخصية وزيادة كمرات المراقبة، والتدقيق على الآليات التركية أثناء عمليات التبديل قبل عودتها إلى تركيا، وذلك بعد اعتقال المخابرات التركية لضابط تركي في نقطة المسطومة كان يشارك في عملية تهريب آثار من سوريا إلى تركيا، باستخدام سيارات الترفيق التي تتنقل مع الأرتال التركية.

وقال المرصد، إن الضباط الأتراك يدفعون أسعاراً جيدة في المقتنيات الأثرية، تتناسب مع طموح الباحثين والمنقبين عنها.

وتشهد محافظة إدلب انتشاراً كبيراً لتجارة الآثار إضافة إلى أعمال التنقيب عنها، وتزايدت مع تسهيلات الضباط الأتراك في تصريف تلك اللقى الأثرية، بحسب ما أورده المرصد.

واتهم المرصد هيئة تحرير الشام بالعمل منذ زمن بعيد، في التنقيب عن الآثار في الأراضي العامة أو ذات الملكية الخاصة بعد إجبار أصحابها على الموافقة، لتبيع الآثار عن طريق التهريب إلى تركيا.

ولا تزال منطقة عفرين شمالي حلب تشهد استمراراً لأعمال التنقيب عن الآثار وتخريب الممتلكات.