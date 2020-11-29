شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدرس تشديد قيود التباعد الاجتماعي بعد زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات في كوريا الجنوبية ستبحث اليوم الأحد تشديد قيود التباعد الاجتماعي للحد من الأنشطة الاقتصادية بعدما سجلت البلاد في الأيام القليلة الماضية أسرع انتشار لعدوى فيروس كورونا منذ الأيام الأولى لظهور الوباء.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وتشهد الموجة الثالثة للوباء أعلى مستوى من الإصابات خلال نحو تسعة أشهر.