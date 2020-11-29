شكرا لقرائتكم إسرائيل: القبض على شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر السبت، أن "قوات جيش الدفاع ألقت القبض على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية".

كما أضاف أنه "يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان".

وأطلق الجيش الإسرائيلي مساء السبت 15 قنبلة مضيئة على حدود لبنان، وفق مراسل "العربية/الحدث". واستدعى المروحيات العسكرية لتمشيط الحدود اللبنانية.

5 سودانيين

يذكر أن مخابرات الجيش اللبناني كانت أوقفت يوم 3 مايو الماضي، 5 سودانيين أعادتهم إسرائيل بعدما تسللوا إليها من جنوب لبنان.

وبحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني، "أوقفت دورية من مديرية المخابرات فجر 3 مايو في محيط بلدة عيتا الشعب، خمسة أشخاص من التابعية السودانية لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

كما أضاف الجيش اللبناني أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وكانت مصادر قد أكدت أن السودانيين الخمسة يعملون في لبنان، وقد اجتازوا فجر 3 مايو السياج الفاصل متجهين إلى داخل إسرائيل. وقد اعتقلتهم القوات الإسرائيلية وقامت بالتحقيق معهم قبل أن تعيدهم.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن السودانيين الخمسة لم يكونوا مسلحين، وبعد تحقيق قصير اتضح أنهم سعوا إلى العمل في إسرائيل.

وتم إعادة السودانيين الخمسة إلى داخل لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بحسب نفس الصحيفة.