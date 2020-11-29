شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرنسا اليوم السبت عن تسجيل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2208699 حالة إصابة، كما سجلت السلطات الصحية 213 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52127 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.