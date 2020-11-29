شكرا لقرائتكم خبر عن "قليوب" الدائرة الوحيدة بمحافظة القليوبية تدخل الإعادة بانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، لتكون بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر ويتم طباعة بطاقات الاقتراع 3 و4 ديسمبر و في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، وشهدت العملية الانتخابية بمحافظة القليوبية تمكن 15 مرشح من حسم مقاعدها كاملة عدا مقعد واحد يتبقى بدائرة قليوب.

ووفقا لقانون تقسيم الدوائر فمحافظة القليوبية موزعة لـ 6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا. ووفق النتيجة المعلنة، فقد تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، كما أعلنت عن تمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، بينما تجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد متبقي لم يحسم بعد.

وجاءت نتيجة الفائزين بالنظام الفردى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد حصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014،وكانت قد جرت عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى دوائر 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ونرصد تفاصيل حسم المقاعد بمحافظة القليوبية والدائرة المتبقية :

- دائرة قليوب مخصص لها 3 مقاعد شهدت حسم مقعدين لصالح عادل صلاح منصور عامر، وإبراهيم عويس وتشهد إعادة بين كلا من عزت عبد العزيز ودرويش محمود

- دائرة الخانكة حسمت مقاعدها لصالح كمال الدين شافعى ومحمد حسن مدينة، محمد الطوخى .

- دائرة شبين القناطر نجح فيها كلا من سمير عليوة و حافظ عمران.

- دائرة ثانى شبرا الخيمة نجح فيها كلا من عبد السلام الخضراوى، مجاهد صدقى ، و أشرف أمين .

- دائرة طوخ حسمت لصالح أسامة فتحى وعزيز فؤاد.

- دائرة بنها لصالح كلا من مجدى عبد العزيز سيف وجمال فؤاد وجمال عفيفى "وتوفى أحد الفائزين الثلاثة ومنتظر حسم موقف مقعده"