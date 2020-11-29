الهزيمة الثالثة هذا الموسم.. ريال مدريد يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس في “الليغا”

تلقى ريال مدريد مساء اليوم السبت الهزيمة الثالثة محليًا هذا الموسم، بعد السقوط المفاجئ أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وسجل لديبورتيفو ألافيس، كل من الاعب لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وخوسيليو في الدقيقة 49 )، بينما سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد في الدقيقة86.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع وارتفع رصيد ألافيس إلى 13 نقطة ليقفز من المركز الخامس عشر إلى الثامن حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وتلقى النادي الملكي خسارته الثالثة في الليجا هدا الموسم بعد السقوط ضد قادش وفالنسيا في الجولات السابقة من الليغا.