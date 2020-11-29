شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الاحتيال وإنعدام شرعية في بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل
وغرد ترامب عبر صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء السبت: "عدد بطاقات الاقتراع التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر بكثير من الفرق الذي يبلغ 81 ألف صوت. هذا ليس قريب من ذلك الرقم حتى. يشكل الاحتيال وانعدام الشرعية جزءا كبيرا من القضية".
رفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في وقت سابق السبت طعنا قدمه ترامب في إطار دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين. وقالت المحكمة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملة ترامب "ليس لها أي أساس".
وكتب القاضي ستيفانوس بيباس: "إن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك. إن الاتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة. وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك".
ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترامب للقرار. وقالت عبر تويتر إن "الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي".
وتعهدت إليس بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في واشنطن.
ويرفض ترامب بإصرار الاعتراف بالهزيمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، ويدعي حدوث تزوير كبير في الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الجاري.
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