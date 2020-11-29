شكرا لقرائتكم خبر عن بوساطة قطرية.. اتصالات إخوانية حوثية لتشكيل تحالف إرهابي والان مع التفاصيل
وجاء الفيديو في وقت تتحدث فيه مصادر يمنية عن وجود اتصال بين قيادات إخوانية تتخذ من الدوحة وتركيا مقراً لها ومليشيا الحوثي بوساطة قطرية لعقد اتفاقات وتحالفات جديدة.
وأعلن الهارب أنيس منصور تلقي القيادات الإخوانية دعوات من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بالعودة إلى صنعاء، وهو ما يؤكد ما نشره ناشطون يمنيون عن تلقي قيادات إخوانية دعوة للعودة إلى العاصمة عبر وسيط قطري.
وكانت وسائل إعلامية يمنية أكدت وصول القيادي الإخواني راشد القاعدي إلى صنعاء قادماً من مأرب، ووفقاً لموقع إخباري يمني فإن القاعدي أرسل كموفد لمعرفة مدى مصداقية الحوثيين في التزاماتهم للجانب القطري. وكان القيادي المؤتمري الذي انحاز لإخوان تركيا في منشوراته أخيراً ياسر اليماني، قد كشف عن تلقيه دعوة من زعيم الحوثيين. وسخر يمنيون من الأسلوب الرخيص الذي انتهجته تلك القيادات الإخوانية في بيع دماء شهداء اليمن وأبطاله الذين قدموا أرواحهم في سبيل القضاء على المشروع الحوثي الإيراني، فيما هم يرتمون في حضن وكلاء المحتل.
وكتب المغرد وليد القحطاني على حسابه في تويتر قائلا: «ترقبوا عودة كل من أنيس منصور وياسر اليماني ومختار الرحبي وغيرهم من المهرجين الباحثين عن المال والشهرة، ومنهم من وصل إلى عمان متوجها إلى صنعاء».
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