شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ليبيا يتفقون على بنغازي مقراً للبرلمان ومرحلة انتقالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بمدينة طنجة المغربية في بيانهم الختامي، أمس السبت، سبع نقاط أساسية بينها أن«المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو بنغازي والاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه»، فيما أعلن الجيش الليبي، أمس السبت، أن قوات العمليات الخاصة نفذت «عملية نوعية» في منطقة أوباري بالجنوب الغربي للبلاد، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

إنهاء الصراع والانقسام

وشدد النواب في بيانهم في ختام اجتماعاتهم التي تواصلت خلال الفترة من الاثنين الماضي إلى أمس السبت، على «العزم على المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة والحفاظ على وحدة وكيان الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها» مع الاستعداد التام «للتعاطي بإيجابية مع كل مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي،مثمناً، ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية».

وأشار البيان إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب» مع «تأكيد ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازٍ يسهم في إرباك المشهد».

نبذ خطاب الكراهية

لفت البيان إلى «نبذ خطاب الكراهية ودعوة المنابر الإعلامية كافة إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح» و«الدفع في مسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصراً وجبر الضرر».

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قوات العمليات الخاصة نفذت «عملية نوعية» في منطقة أوباري بالجنوب الغربي للبلاد، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وبين الناطق باسم الجيش أحمد المسماري في بيان له أن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116مشاة نفذت، أمس عملية نوعية في منطقة أوباري «حي التراقين وحي الشارب» بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك، وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأكد المسماري مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة خلال العملية التي تأتي في إطار العمليات الأمنية الهادفة لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

وكانت القوات المسلحة الليبية قد نفذت، الثلاثاء الماضي، مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية، تحت اسم «مناورة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة».

(وكالات)

الجامعة: قمة برلين وضعت الأساس للتقارب

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي أن قمة برلين وضعت الأساس لكل عمليات التقارب التي تحدث في ليبيا حالياً، سواء عسكرياً لوقف إطلاق النار أو سياسياً أو أي مسارات أخرى موجودة.

وأضاف زكي، في تصريحات لموقع مصري، أن الأمم المتحدة قائدة العمل الدولي فيما يتعلق بليبيا، لذلك لا يجب أن يكون هناك جهد يناقض جهود الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الجهود الأمريكية والروسية ليست نشيطة في المجال السياسي في ليبيا على الرغم من كونهما أكبر قوتين في العالم.

وبين زكي أن هناك أيادي كثيرة ما زالت تحاول التأثير على الوضع، كما أن هناك مصالح في الداخل الليبي ليس من السهل تحييدها، لكن المجتمع الدولي أصبح يعلم تماماً ما هو المسار التي يجب أن تذهب فيه الأمور لكي تحل الأزمة الليبية.

وأشاد بتعيين نيكولاي ميلادينوف كمبعوث أممي جديد لليبيا، مؤكداً انه على معرفة جيدة بالأزمة . (وكالات)