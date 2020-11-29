شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم تكرم 67 حافظاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

منحت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية شهادة حافظ لعدد 67 حافظاً أتموا حفظ القرآن الكريم، منهم ثلاثة وثلاثون من الذكور، وأربع وثلاثون من الإناث.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته المؤسسة مساء الأربعاء الماضي لتكريم حفاظ القرآن الكريم من الدفعتين الثالثة والرابعة، وذلك عن بعد، من خلال تطبيق برنامج ويبكس.

استهل الحفل الذي حضره أكثر من 217 مدعواً، بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ليلقي بعدها سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة المؤسسة كلمة أشاد فيها بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمؤسسة ولكافة حلقات التحفيظ.

وأشار إلى سعي المؤسسة لمواصلة دورها في نشر حلقات تحفيظ القرآن، لتكون بشكل متواصل، لما لها من دور في تخريج حفظة لكتاب الله، وكذلك لحماية الشباب من الانحراف الفكري والسلوك الأخلاقي، لافتاً إلى أن حلقات القرآن بها رفعة وعز الدنيا والآخرة، وهي سفينة النجاة.

ووجه رسالة إلى الطلبة من الحافظين حاثاً إياهم على العناية بما حصلوا عليه من القرآن الكريم وجعله تعاهداً دائماً وتذكراً مستمراً ومراجعة يومية من خلال حلقات القرآن الكريم التي تقام يومياً عن بعد.