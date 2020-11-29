شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: 191 دولة في مبادرة تدريب القطاع الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن وصول عدد المستفيدين من «Waterfalls»، مبادرة الإمارات لتدريب القطاع الصحي العالمي لمواجهة وباء «كوفيد 19»، إلى 100,091 طبيباً وممرضاً ومختصاً من 191 دولة.

وقال سموه على تويتر: «وصول عدد المستفيدين من «Waterfalls» مبادرة الإمارات لتدريب القطاع الصحي العالمي لمواجهة وباء «كوفيد 19» إلى 100,091 طبيباً وممرضاً ومختصاً من 191 دولة، الهدف تدريب مليون من جميع أنحاء العالم».

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