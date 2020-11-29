شكرا لقرائتكم خبر عن مركز عالمي للأمراض الجلدية والتجميل بمستشفى راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتجه هيئة الصحة في دبي لاستحداث مركز عالمي للأمراض الجلدية والتجميل في مستشفى راشد، دعماً لمتطلبات السياحة العلاجية، وذلك بدعم مباشر ورعاية مصرف الإمارات الإسلامي، الذي أعلن دعم مشروع التطوير الشامل لقسم طب الأمراض التنفسية والمختبر التنفسي الرئوي في المستشفى.

جاء ذلك بموجب مذكرتي تفاهم وقعتها الهيئة في مقر إدارتها، السبت، ومصرف الإمارات الإسلامي، بحضور حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وهشام قاسم رئيس مجلس إدارة المصرف، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني. وقّع المذكرتين، من الهيئة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك، ومن المصرف صلاح محمد أمين عبد الله الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، منهم: عواطف الهرمودي المدير العام للعمليات،خالد النقبي رئيس الأعمال المصرفية للشركات في الإمارات الإسلامي.

وقال القطامي إن هيئة الصحة بدبي تمتلك حزمة من المشروعات الاستراتيجية والمبادرات، التي تستهدف من تنفيذها تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي توفرها، تحقيقاً لرضا الناس وسعادتهم، وتحقيقاً للتنافسية العالمية لإمارة دبي في هذا المجال الحي وي.

وأكد أن الهيئة تسعى لأن يكون لديها مركز فائق المستوى في الأمراض الجلدية والتجميل، لتلبية الطلب المتنامي على هذا التخصص، ودعماً لمتطلبات السياحة العلاجية.

من جانبه قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «ندعم هيئة الصحة بدبي وخططها الاستراتيجية لتطوير وتوسيع مستشفى راشد».