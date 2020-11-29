شكرا لقرائتكم خبر عن منصة افتراضية لمبادرة اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المنصة الافتراضية للمبادرة الإماراتية - العالمية «اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد»، التي تضمنت جلسة حوارية بعنوان «أسعد شعب، أسعد مقيم»، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام، واللواء الدكتور أحمد محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وأدارها الإعلامي مروان الحل، وأقيمت يوم الأربعاء 25 نوفمبر.

أوضح الدكتور الشيباني، أن المنصة خدمة للتواصل مع كل الفئات، وبدعم جميع الجهات على كل المستويات. مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المقيمين والشعب في دولة الإمارات.

وأضاف: الكل بلا تمييز يعيشون على هذه الأرض منذ تأسيس الدولة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، والشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراهما، وعبر دور قطاع الشؤون الإسلامية، ومركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع للدائرة، نثمن جهود كل الجهات التي أعطت بتفان الكثير لتحقيق هذه المبادرة، ولا ننسى الدور الكبير للإعلام في نقل هذه المبادرات بكل شفافية، لأنهم جزء مكمل لمكونات المجتمع على أرض هذا الوطن، سائلين الله أن يديم الأمن والأمان.

فيما أكد اللواء ابن فهد، أن الإمارات، دولة التسامح والإنسانية وتقبل الآخر دون النظر إلى دين، أو لغة، أو معتقد، أو ثقافة، ما نتج عنه شعور بالأمن والأمان لدى المقيمين، مشيراً إلى أن الحضارة الإسلامية أوجدت منظومة متكاملة تدّرس إلى الآن بفضل وجود مبدأ تعاقبت عليه الأجيال وهو التسامح.

وأضاف أن الإمارات يشارك حكامها شعبهم في أفراحهم وأتراحهم، وأن أزمة «كورونا» عكست تضامن الجهات والمجتمع بمختلف أطيافه لتقديم خدمات متنوعة.

فيما تطرق ناصر إسماعيل، إلى حرص الوزارة على دمج المجتمع في كل السياسات والخطط التي تنفذها الوزارة، مؤكداً أن المنصة ترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة، بتعزيزها قيم التضامن من أجل المجتمع.

فيما قال مروان الحل: إطلاق المنصة هدفه إعداد أجيال منفتحة على العالم بتعميق مفهوم التواصل الحضاري، كونه عنصراً أساسياً في إرساء دعائم التعايش والتسامح.

وفي ختام الجلسة الحوارية، قال الدكتور الشيباني: إن الهدف الأساسي هو تحقيق هدف واحد وهو شعب سعيد، الذي رسمت ملامحه القيادة الرشيدة بآفاق كبيرة تحققت بفضل الله ثم بفضل توافر الخدمات لكل شرائح المجتمع.