محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)
تم افتتاح حلبات التزلج على الجليد في موسكو، مع حلول موسم الشتاء مع فرض بعض القيود برغم الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في روسيا.
وقال المنظمون إن حلبة للتزلج تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع تم افتتاحها في أرض معارض "فودينخ" في موسكو، وسيتم السماح لسكان موسكو أيضًا بالتزلج في العديد من المتنزهات الأخرى في جميع أنحاء المدينة في الأسابيع المقبلة.
وتم فرض تدابير جديدة لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك بيع التذاكر عبر الإنترنت لمنع الازدحام في أكشاك بيع التذاكر والحد من أعداد المتزلجين الكبيرة الذين يتواجدون فى وقت واحد .
وسجلت السلطات الروسية 27100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 7320 في موسكو. وسجلت البلاد 510 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح حلبات التزلج في موسكو رغم ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.