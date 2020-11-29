إصابات كورونا في العالم تتخطى 62 مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - ( د ب أ )
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 62004643 حالة، حتى الساعة 19:49 بالتوقيت العالمى الموحد مساء أمس السبت، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .
وأدى مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1448646 شخصًا فى مختلف أرجاء العالم .
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