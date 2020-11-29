التخصصات المطلوبة للتقديم بوظائف المباحث العامة السعودية

بعد إعلان المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة عن فتح باب التسجيل اليوم السبت الموافق الموافق 13 ربيع ثاني 1442هــ- 28 نوفمبر2020 لعدد من الوظائف العسكرية للرجال، زادت معدلات البحث عليها من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة تفاصيل التقديم، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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وأوضحت المباحث العامة أن التقديم والذي بدء اليوم سوف يستمر حتى صباح يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني 1442هـ - 3 ديسمبر2020 ، مشيرة أن الوظائف الشاغرة على رتب "رقيب، وعريف، وجندي" بتخصصات مختلفة لكلا منهم.

التخصصات المطلوبة لوظائف المباحث العامة

وكشفت المباحث العامة عدة تخصصات ليتم التعيين بها على رتبة "رقيب" ومنها من يكون حاصل على بكالوريوس منها هندسة كهربائية (اتصالات- إلكترونية)، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة اتصالات، هندسة نظم معلومات جغرافية، هندسة برمجيات، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، علوم حاسب، تقنية معلومات، الأمن السيبراني، تغذية.

وأضافت تخصصات الشريعة، والعقيدة ومذاهب معاصرة، قانون، قانون دولي، علـوم

شروط التقديم لوظائف المباحث العامة

سياسية، محاسبة، إدارة (تخطيط وتنظيم)، لغات وترجمة "لغة إنجليزية- لغة روسية- لغة صينية- لغة أوردية- لغة تركية- لغة فارسية- لغة فرنسية- لغة إيطالية- لغة إسبانية- لغة ألمانية- لغة عبرية)، إعلام (إذاعة وتلفزيون وتصوير".كما تحتاجالتخصصات التالية: إعلام (علاقات عامة)، إعلام (صحافة)، علم اجتماع، علم نفس، علم إدارة مصادر المعلومات، إدارة السجلات والحفظ الإلكتـروني، تربية بدنية، مناهج وطرق تدريس، وفقًا للمباحث العامة.أما التخصصات المطلوبة للتعيين على رتبة "عريف" فلابد أن يكون المتقدم حاصل على الدبلوم بـ: تمريض، طب طوارئ، صيدلة، مساعد طبيب أسنان، مساعد طبيب جلدية وليزر، مختبرات، سلامة أغذية، كهرباء، إلكترونيات، ميكانيكا، صيانة شكات، برمجيات، دعم فني، سلامة مهنية وإدارة مخاطر، أمن وسلامة، إلكترونيات وتحكم صناعي، تصوير (فيديو- فوتوغرافي)، سباكة.كما أشارت المباحث العامة عن توفير فرص عمل في التخصصات الأتية: نجارة، سمكرة ودهان، مراقبة المخزون، مراقبة المواد، مشغل معداتثقلة، طباعة وتجليد، إدارة مكتبية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف.فيما أكدت أن عملية التسجيل لا تعني قبول طلب المتقدم، حيث أن الطلب سيخضع لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وهاتف المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية(sms).وشددت أن التقديم لوظائف المباحث العامة سيكون بشكل الكتروني عبر منصة "" للتوظيف، محددة بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

. لابد أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

. ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

. أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

. ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

. لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا وذلك حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

. أن يتوفر معه المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها.

. لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد.

. أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة لشغل تلك الوظائف.