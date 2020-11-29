مستشار حمدوك: رئيس الوزراء يمتلك تفويضاًُ لتحقيق السلام

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) أكد جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن رئيس الوزراء يمتلك تفويضاً بنص الوثيقة الدستورية لتحقيق السلام، وإن تم ذلك بفصل الدين عن الدولة.

جاء ذلك عقب تجديد الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو تمسكها بالاتفاق الموقع بين الحلو وحمدوك، والذي نص على فصل الدين عن الدولة، مبينة أنه لا يوجد اتجاه للقبول بأي تغيير في صيغته. وقالت حركة الحلو: «إن السودانيين ضحايا الدولة الدينية بسبب تبنيها الإسلام السياسي، وإصدار فتاوى دينية وتكوين كتائب متطرفة شنت حروباً، وارتكبت مجازر وإبادة جماعية في دارفور والنيل الأزرق، وأنها لا تريد تكرار ذلك مرة أخرى».

وعلى صعيد منفصل، توفي عبدالله البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في سجن كوبر بالخرطوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وأمراض أخرى، وكان عبدالله البشير يواجه اتهامات بالفساد.

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