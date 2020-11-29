شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يطلق 15 قنبلة مضيئة على حدود لبنان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 12:59 صباحًا, 29 نوفمبر 2020 م المناطق_الرياض أطلق جيش الاحتلال أكثر من 15 قذيفة مضيئة، في أجواء بلدتي “ميس الجبل” و”حولان”، جنوب لبنان.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم إطلاق عدة قذائف إنارة بالقرب من مستوطنة (منارة) في منطقة الحدود اللبنانية، بعد رصد تحرك في المنطقة، و”التفاصيل قيد الاستعراض”.

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