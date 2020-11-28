المغرب الفاسي “يتعاقد” مع لفقيه ويمنح لاعبيه يومي راحة قبل استٸناف التحضير للبطولة

تعاقد فريق المغرب الفاسي مع لاعب خط وسط المنتخب المحلي محمد لفقيه قادما من فريق اولمبيك خريبكة.

وفي سياق متصل، منح الطاقم التقني لفريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، يومي راحة للاعبين (السبت والأحد)، بعد عودتهم من التربص الإعدادي المغلق الذي أقيم بمدينة الجديدة.

ويستهل الفريق الفاسي منافسات الموسم الرياضي المقبل بمواجهة فريق الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الافتتاحية للبطولة الاحترافية.