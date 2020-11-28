شكرا لقرائتكم خبر عن الذكور يرتكبون 88% من الحوادث البسيطة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

رصدت تقارير الحوادث الصادرة عن دوريات ومراكز خدمة العملاء والتطبيق الذكي التابعة لشركة رافد لحلول المركبات في الشارقة، تسجيل سائقي المركبات من فئة الذكور أعلى نسب في الحوادث البسيطة داخل الإمارة، وذلك خلال الفترة ما بين بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر الحالي، بواقع 88.49% من إجمالي الحوادث المسجلة بالإمارة.

وأوضح عبدالرحمن بن كنون الشامسي، مدير وحدة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في الشركة، أن نسبة الحوادث المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر الحالي، لفئة الإناث بلغت 11.51% من إجمالي الحوادث المرورية البسيطة على الطرقات، وذلك من مختلف الفئات العمرية والجنسيات من الفئة ذاتها.

وأكد أن أبرز مسببات الحوادث البسيطة على الطرقات تتمثل في عدم محافظة بعض قائدي المركبات على مسافة الأمان الكافية، وعدم التزام قائدي المركبات بخط السير الإلزامي، مبيناً أنه على الرغم من بساطة التعليمات وإدراك العديد من مرتادي الطرقات للقوانين المرورية، إلا أن مخالفة البعض لها يتسبب في أغلب الأحيان في وقوع الحوادث.

ولفت مدير وحدة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق، إلى أن تقارير الحوادث المبلغ عنها خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الجاري، رصدت 121 حادثاً بسيطاً كان المتسبب بها أصحاب الهمم.