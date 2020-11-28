شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف صوامع حبوب تعود لـ 4000 عام في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف علماء آثار بقايا 28 صومعة حبوب يرجع تاريخها إلى ما قبل 4 آلاف عام، وذلك في مقاطعة خنان بوسط الصين، يعتقد أنها من بين أوائل المرافق المركزية لتخزين الحبوب في البلاد.

وتم اكتشاف الصوامع في موقع شيتشوانج الذي تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع، في مدينة تشوكو بمقاطعة خنان، خلال مشروع تنقيب.

وتم العثور على بقايا حبوب فوق أساسات من صنع الإنسان تغطي مساحة حوالي 5600 متر مربع، حيث تم بناء صوامع الحبوب المكتشفة بشكل دائري حول مبنى يعتقد أنه لخدمة أغراض سكنية.

واكتشف علماء الآثار بقايا حبوب الدخن في الجزء السفلي من صوامع الحبوب، وحددوا أنها مستودعات للحبوب.

ووفقاً لما ذكره تساو يان بنج، المسؤول عن أعمال الحفر والتنقيب، الباحث في معهد مقاطعة خنان للتراث الثقافي والآثار، تم إجراء اختبار الكربون المشع (كربون-14) الذي أظهر أن هذه المباني تعود إلى أوائل عهد أسرة شيا ( 2070 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد).

وقال تساو إن معظم الآثار الثقافية في موقع شيتشوانغ التي ترجع إلى نفس الفترة لصوامع الحبوب، كانت تستخدم لتخزين الحبوب، ونادراً ما توجد آثار تخدم أغراضاً أخرى، مثل حفر الرماد وأفران الفخار والمقابر، في الموقع.