شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف لـ ”الخليج 365” هوية المدرب القادم لمنتخب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن الكرواتي، زوران ماميتش المدرب السابق لنادي العين من 2017 حتى 2019، بات حالياً أقوى المرشحين لقيادة منتخب الإمارات لكرة القدم بديلاً للكولومبي لويس بينتو الذي باتت مسألة إقالته من منصبه مسألة وقت.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عين بينتو مدرباً لـ "الأبيض" في يوليو/ تموز الماضي حتى 2022، لكن تقلصت الثقة بقدرته على قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تجمعين وخوض 3 مباريات ودية، حيث خسر مباراتين أمام أوزبكستان والبحرين وفاز بصعوبة بالغة على طاجيكستان بعدما كان متأخراً بهدفين أمام المنتخب المغمور.

ولم يظهر أي تقدم في أداء المنتخب الذي ينتظره مباريات مهمة وحاسمة في التصفيات بدءاً من مارس/آذار 2021، كما أن اللاعبين لم يرتاحوا لأسلوب تدريبه فكان قرار لجنة المنتخبات التي كثفت اجتماعاتها في الفترة الماضية بإعفائه من منصبه.

ودرست اللجنة عدة خيارات للبديل، وطرحت أسماء مدربين مواطنين وأجانب ممن يعملون في الدوري،لكن تم ترجيح كفة زوران الذي سبق ان نجح في مهمته عندما قاد العين من 2017 حتى 2019 لعدة إنجازات، كما عمل لاحقاً مع الهلال السعودي،وكان دينامو زغرب الكرواتي آخر محطاته التدريبية.