شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ونواب بالبرلمان يقدمون واجب العزاء لجمال الكشكى فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، فى وفاة والدته.

كما قدم واحب العزاء أيضا، الكاتب الصحفى ياسر رزق، والإعلامى نشأت الديهى، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين فى المؤسسات المختلفة، والكاتب الصحفى أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، وعدد من النواب: طارق تهامى، وليد المليجى، علاء والى، محمد المصرى، والنائب عمر زايد.

وقدم واجب العزاء أيضا اللواء محمود فاروق، والعميد شريف عبد الكريم، والعميد حسام الفولى مدير مصلحة الجوازات بالسويس، والمحاسب شفيق جلال، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.