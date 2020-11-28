شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محتويات شنطه أعضاء مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ ، اليوم السبت توزيع شنط أعضاء المجلس الـ300 المتضنة للتابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء علي مدار الخمس سنوات المقبلة

ويوجد بداخل الشنطة تابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ و"بادجين" سيارة، وقد تسلم أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدون الآن بمقر المجلس لمناقشة مقترحاتهم علي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.

وقالت مصادر برلمانية، إنه من المتوقع أن تستغرق مناقشة مشروع قانون اللائحة أكثر من جلسة حسب مداخلات ومناقشات الأعضاء، كما من المتوقع تستهل الجلسة بتحديد قواعد المناقشة ليتم إعطاء الأولوية لمقدمي التعديلات، وسيتم تفويض ممثلا عن كل حزب من الأحزاب الممثلة داخل المجلس لعرض رؤيته حول مشروع القانون من حيث المبدأ قبل مناقشة المواد