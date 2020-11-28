نشرة الحوادث المسائية.. إحالة قاتل "سيدة الإسكندرية" حرقًا للجنايات وفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

انتقم منها بحرقها.. النائب العام يُحيل قاتل "سيدة الإسكندرية" للجنايات

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته.

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دعوى قضائية لإلغاء قرار عدم ختم عقود صحة التوقيع

أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رؤساء المحاكم بعدم ختم العقد المنظور في صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، مع موافقة الخصم على سحب المستندات.

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إنفوجرافيك| الداخلية X أسبوع: ضبط 1041 قطعة سلاح و14عنصر جرامي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ1.7 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.6 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار "بهرم خوفو"

قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم تاريخي، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالأثار وهم : الأول (ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبير بمفتشي آثار الهرم .

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"الأمن العام": تنفيذ نصف مليون حكم قضائي.. وضبط 1041 قطعة سلاح في أسبوع

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 461 متهم، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح ناري – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء)، و(29) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

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"سرقها الأب ليتهم الأم".. الأمن العام يكشف لغز اختفاء رفات طفلة بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض اختفاء رفات طفلة، وتبين أن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة للانتقام من طليقته وأسرتها لإجبارها على التنازل عن قضايا ضده في الدقهلية.

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القبض على عاطل يدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل يدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر.

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تطبيقًا للتدابير الاحترازية.. ضبط 5049 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

واصلت وزارة الداخلية إجراءاتها على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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الأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا" لضبط مرتكبي الواقعة

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تفحص ما تم تداوله بشأن فيديو التنمر ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادى الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقى الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج النادي الأحمر بالبطولة القارية.

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