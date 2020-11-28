صور.. انتهاء أعمال تطوير خدمات طريق "النفق - شرم الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب سيناء، أعمال الإنارة بكافة النقاط الارتكازية على طريق "نفق الشهيد أحمد حمدي - شرم الشيخ" بعد افتتاحه رسميًا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى اليوم السبت الانتهاء من أعمال استكمال إنارة كمين الطور بكابل كهرباء المدينة، وجرى تشغيل المولد الاحتياطي، وإنارة كمين أبوزنيمة، وكمين رأس سدر.

وأوضح المحافظ أنه يوجد متابعة يومية من القيادات التنفيذية والأمنية بكافة مدن المحافظة للطريق، والعمل على تذليل الصعوبات وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لعابري الطريق، وكذا كافة أفراد من الجهات المختلفة العاملين بالنقاط الارتكازية.

يمتد طريق "النفق - شرم الشيخ" الجديد، بطول 342 كيلو متر، بمسار جديد يختلف عن المسار القديم والذي يبلغ طوله 540 كيلو متر، لاختصار ساعات الوصول من القاهرة إلى شرم الشيخ في 4 ساعات فقط، بعد أن بلغت المسافة بين القاهرة و شرم الشيخ 452 كيلو متر، بعد إضافة طريق مصر السويس الصحراوي بطول 110 كيلو متر.

ويتضمن الطريق 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 متر لكل حارة، وتوجد 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و7 على طريق الإياب، على مسافة 50 كيلو متر بين كل محطة وأخرى.

كما جرى تزويد الطريق بالاستراحات الخاصة ونقط الارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع، واللوحات الإرشادية، وبلغت التكلفة الاجمالية لإنشاء الطريق 3 مليارات و500 مليون جنيه.