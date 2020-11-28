وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة في وظائف المباحث العامة السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، تريند بعنوان " المباحث العامة السعودية، بعدما أعلن معهد المباحث العامة عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة.

موعد التقديم في وظائف المباحث العامة:



وكشف معهد المباحث العامة السعودية، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، من اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر، وحتى 3 ديسمبر القادم، من الساعة العاشرة صباحًا.

طريقة التقديم على وظائف المباحث العامة:



يمكن للراغبين في التقديم في وظائف المباحث العامة، التقديم عبر موقع أبشر للتوظيف من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

شروط وظائف المباحث العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه وجداه وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

-أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

- ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام

الخدمة العسكرية أو المدنية.أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.- ألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.- أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها.- ألا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد.- ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

تخصصات وظائف المباحث العامة:

وطلبت المباحث العامة، تخصصات عدة للتعيين على رتبة رقيب حاصل على بكالوريوس منها هندسة كهربائية (اتصالات- إلكترونية)، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة اتصالات، هندسة نظم معلومات جغرافية، هندسة برمجيات، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، علوم حاسب، تقنية معلومات، الأمن السيبراني، تغذية.



ومن التخصصات الإنسانية التي طلبتها المباحث العامة: شريعة، عقيدة ومذاهب معاصرة،

قانون، قانون دولي، علـوم سياسية، محاسبة، إدارة (تخطيط وتنظيم)، لغات وترجمة (لغة إنجليزية- لغة روسية- لغة صينية- لغة أوردية- لغة تركية- لغة فارسية- لغة فرنسية- لغة إيطالية- لغة إسبانية- لغة ألمانية- لغة عبرية)، إعلام (إذاعة وتلفزيون وتصوير).



وكذلك إعلام (علاقات عامة)، إعلام (صحافة)، علم اجتماع، علم نفس، علم إدارة مصادر المعلومات، إدارة السجلات والحفظ الإلكتـروني، تربية بدنية، مناهج وطرق تدريس، وفقًا للمباحث العامة.



والتخصصات المطلوبة للتعيين على رتبة عريف حاصل على الدبلوم: تمريض، طب طوارئ، صيدلة، مساعد طبيب أسنان، مساعد طبيب جلدية وليزر، مختبرات، سلامة أغذية، كهرباء، إلكترونيات، ميكانيكا، صيانة شكات، برمجيات، دعم فني، سلامة مهنية وإدارة مخاطر، أمن وسلامة، إلكترونيات وتحكم صناعي، تصوير (فيديو- فوتوغرافي)، سباكة، وفقًا للمباحث العامة.



وأعلنت المباحث العامة، عن توافر وظائف شاغرة في تخصصات: نجارة، سمكرة ودهان، مراقبة المخزون، مراقبة المواد، مشغل معدات ثقلة، طباعة وتجليد، إدارة مكتبية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف.



وأوضحت المباحث العامة، أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وجوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية(sms) . وعلى الراغبين التسجيل عبر بوابة التوظيف .