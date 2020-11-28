إسرائيل تُسجل 1027 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى ألفين و845 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تلقت إضادات دولية بجهودها والتدابير المبكرة خلال فصل الربيع الماضي لاحتواء تفشي كوفيد-19،

ما أسفر عن تسجيل معدل وفيات منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى، بيد أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفقدانها السيطرة بعد تخفيف الإغلاق الأول في مايو.

وأُغلقت المدارس، وطلبت السلطات من المواطنين الحفاظ على البقاء داخل حيز قدره كيلومتر واحد من منازلهم، باستثناء حالات الذهاب إلى

العمل، والتسوق الضروري، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وحضور الخدمات الدينية والاحتجاجات.

وسُمح للمعابد الدينية اليهودية بأن تظل مفتوحة، بيد أن الحفاظ على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حد من عدد المصلين الذين سُمح لهم بالدخول خلال عيد رأس السنة اليهودية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.