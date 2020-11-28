شروط التقديم لوظائف المباحث العامة برئاسة أمن الدولة

تصدرت المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية السعودية مؤشرات محرك البحث جوجل، بعد إعلانها عن توفير عدد من الوظائف العسكرية للرجال على رتب "رقيب، وعريف، وجندي"، مشيرة أن التقديم سيكون بشكل الكتروني عبر منصة "أبشر" للتوظيف.

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وأوضحت المباحث العامة أن التقديم متاح بداية من اليوم السبت الموافق 13 ربيع ثاني 1442هــ- 28 نوفمبر2020، وسوف يستمر حتى صباح يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني 1442هـ

شروط التقديم لوظائف المباحث العامة

- 3 ديسمبر2020 ، معلنة على بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لتلك الوظائف.

. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك الذي نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

. لابد أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

. ألا يكون موظفًا في

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أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.. أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.. ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.. لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا وذلك حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.. أن يتوفر معه المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها.. لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد.. أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة لشغل تلك

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